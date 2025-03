'O que aconteceu ficou na casa', diz ex-BBB Thamiris fala sobre desavença com Vitória Strada

"A internet é terra de ninguém, tento não ler para não absorver", explicou. "Vejo as pessoas reclamando de mim, mas fazendo pior com palavras ruins. As críticas fogem até um pouco das questões do programa, porque falam da minha aparência. Camilla e eu estamos começando um acompanhamento psicológico. É muito importante cuidar do nosso emocional porque a vida continua aqui fora. Para mim, o que aconteceu na casa ficou na casa."

Mesmo assim, a nutricionista diz que sente orgulho de sua trajetória, e comemora o fato de servir como inspiração para outras meninas negras.

"Isso deixa meu coração quentinho. Eu não tive referência na infância. No programa, verbalizei sobre minhas vivências e momentos de insegurança. Já fui muito podada na vida" recorda. "Não era considerada uma criança bonita na sala de aula. Ouvia piadas e certas falas que hoje em dia são proibidas. Me chamavam de macaca, de cabelo duro, de beiçuda... E eu nunca entendia o porquê. Hoje, me olhando, eu vejo que não era nada disso. Não tinha razão para me compararem a um animal. Na vida adulta, demorei muito para me reconhecer como uma mulher bonita. Hoje entendo que aquilo tudo era racismo e que sou belíssima."

Nascida na região de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, Thamiris agora celebra o fato de receber carinho do público nas ruas e estar com a agenda cheia de afazeres.

"Aos poucos estou conseguindo respirar entre os compromissos, está sendo bem legal. Quando saio às ruas, o contato que tenho com as pessoas é só amor. Todo mundo dizendo que gosta, se identifica comigo, com meu estilo e beleza", finalizou.