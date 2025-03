'O BBB mostrou que não sou forte como imaginava', diz Gracyanne Barbosa

A ex-BBB falou ainda sobre o porquê de não ter tido filhos, apesar de isso estar em seus planos no passado: "Na época eu tinha contrato com uma empresa grande e não podia engravidar. A gente foi adiando. Era uma empresa de suplementos, fazia coisas com o corpo e tinha essa exigência".

"[Tenho o sonho] de ser mãe. Mas ainda não quero ter um filho sozinha. Não sei se vou realizar, talvez adote, não sei ainda. Mas sei que é um desejo que quero realizar. Não sei como. Acho que é um amor diferente de todos os outros, que vai me tornar uma pessoa melhor. Também quero dar o meu melhor para uma pessoa", encerrou Gracyanne Barbosa.