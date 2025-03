No 'BBB 25', escolha de Delma é analisada após formação do Paredão

Em conversa com Renata, Eva diz que acreditou que Delma escolheria salvar Maike do Paredão com o Poder Curinga. A sister disse que o grupo deve ter combinado em indicar ela pela casa, pois não sabiam da imunidade que a escolha da pernambucana traria. Renata concordou e disse que o Quarto Anos 50 já tenta colocar Maike no Paredão há tempo.

Delma avalia sua postura no jogo

Em conversa com Vinícius na cozinha, Delma avaliou seu comportamento na casa e afirmou para o baiano que continuará jogando com o coração, independente do resultado de suas escolhas no jogo. Vinícius concordou com a sister.

Renata e Eva analisam estratégias no jogo

Antes de dormir, Eva e Renata voltaram a analisar a formação do Paredão e concluíram que o plano do Quarto Anos 50 de indicar ela foi frustrado com a surpresa da imunidade. Eva lembrou que Vinícius não estava imune, mas disse que não votou no brother porque já tinha combinado com o grupo de votar em Diego. Renata disse para a amiga que a decisão foi certa, pois mostra aos adversários que eles estão organizados.