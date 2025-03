José de Abreu revela doença durante reta final de 'Volta por Cima': 'Daremos conta do recado'

Após Volta por Cima, José de Abreu poderá ser visto novamente em Guerreiros do Sol, nova produção do Globoplay assinada por George Moura e Sergio Goldenberg. Na trama, ele interpretará um dos antagonistas, o temido coronel Elói, casado com Rosa, personagem de Isadora Cruz. A novela tem previsão de estreia para logo após o fim do Big Brother Brasil 25.