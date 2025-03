Eva sugere que Vitória Strada tem ciúmes de sua amizade com Renata: 'Desde o começo'

Eva concordou e afirmou que não se incomoda com outras relações no confinamento. "Eu não me incomodo com a relação de ninguém aqui."

Maike reagiu com ironia à fala de Vitória e sugeriu: "Vocês tinham que falar assim: tá com inveja". Eva reforçou o motivo de defender a amiga com quem tem uma longa trajetória fora do programa. "Ela é irmã. E eu vou defender."