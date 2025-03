'BBB 25': itens de familiares dos brothers serão destruídos no Sincerão desta segunda

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 24, no Big Brother Brasil 25 contará com itens dos familiares dos participantes sendo destruídos. A dinâmica, anunciada pela TV Globo, não é novidade e comoveu muitos brothers na última edição do reality.

Entenda como será a dinâmica

Pelo comunicado da emissora, estará em jogo a chance de receber uma lembrança de um parente ou uma pessoa querida, mas apenas um brother poderá ter esse privilégio.