Aline, Maike e Diego Hypolito estão no Paredão do 'BBB 25'

Como votar no Paredão do 'BBB 25'

É possível votar em quem você quer que seja eliminado do Big Brother Brasil no site oficial do programa no Gshow. A votação é dividida entre "voto único" e "voto da torcida".

A produção do programa costuma destacar que apenas os votos feitos desta maneira são contabilizados, desconsiderando qualquer enquete promovidas por outros sites.