Cauã Reymond explica como a perda da mãe transformou sua relação com a saúde

Cauã Reymond falou abertamente sobre a perda de sua mãe, Denise Reymond, que morreu em 2019, aos 55 anos, após uma luta intensa contra o câncer de ovário. Ele vai interpretar o vilão César no remake de Vale Tudo, novela da TV Globo que estreia no dia 31.

Em entrevista ao jornal Extra, o ator compartilhou como isso transformou sua visão sobre saúde e cuidados pessoais. "Eu me alimento superbem, me cuido superbem. Na verdade, desde que perdi a minha mãe para uma doença muito trágica, a minha relação com a saúde, com aquilo que eu como, mudou muito", disse.

O artista também falou sobre o impacto que essa perda teve em sua vida pessoal e como isso influenciou seus hábitos: "Eu gosto de me cuidar bem, acho que dou um ótimo exemplo para a minha filha, me preocupo com a minha saúde e com a das pessoas a minha volta".