Fabiana Justus volta a treinar após internação: 'a vida é feita de altos e baixos'

"Terminando a semana graças a Deus MUITO melhor do que eu comecei!", desabafou. Na postagem, Fabiana ainda brincou e afirmou que as fotos que postou no hospital foram tiradas no meio da semana, não no começo. "A foto do dia que eu fui pro Pronto Socorro está impublicável", ironizou.

Qual é o quadro de saúde de Fabiana Justus?

No começo de 2024, a empresária foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, tipo de câncer que afeta a medula óssea. Ela descobriu a condição em uma consulta médica no pronto-socorro por causa de dor nas costas e febre.

"Estou muito confiante, minha família, meus amigos e principalmente meus médicos me deram muita confiança", afirmou a à época. Desde então, Fabiana vem lidando com a doença. Ela passou por um transplante de medula óssea e está com a doença em remissão.

"Receber um diagnóstico de câncer é a coisa mais difícil que uma pessoa pode passar, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Mas em nenhum momento eu questionei por que eu, pois eu não queria atrair negatividade", afirmou a empresária ao Estadão em 2024.

"Tenho plena consciência dos meus privilégios, mas acho importante dividir essa jornada para que as pessoas possam se agarrar nas pequenas coisas que fazem a diferença durante o tratamento. Temos as mesmas vulnerabilidades e precisamos viver um dia de cada vez, da melhor forma que conseguimos diante de um momento tão difícil."