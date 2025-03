Ellen Pompeo estrela 'Uma Família Perfeita', baseada em caso real: 'É a condição humana'

Pompeo interpreta a mãe adotiva, que se tornou uma palestrante e autora renomada após criar um filho com autismo, mas agora se vê em um ponto sem volta com Natalia, com seu casamento abalado, em perigo jurídico e com sua reputação em frangalhos.

"Estávamos pegando toda essa pesquisa que tínhamos e ampliando certos momentos ou ajustando outros para uma espécie de licença dramática", diz a criadora e coprodutora executiva Katie Robbins, que também criou Sunny e escreveu para a série The Affair.

"O importante era contar algo propulsor, compulsivamente assistível. Mas, no final das contas, o mais importante era contar a história de uma maneira autêntica às pessoas envolvidas."

Ao longo dos anos, o caso tem sido o foco de vários programas de TV, podcasts e documentários, incluindo a série documental da Discovery O Curioso Caso de Natalia Grace.

Se os espectadores esperam obter clareza sobre quem são os heróis, eles não a encontrarão em Uma Família Perfeita. A série conta a história de múltiplos pontos de vista, avançando e retrocedendo, para criar um complexo drama familiar que também tem elementos de suspense.

"Você realmente precisa prestar atenção em quem está contando a história", diz Robbins. "Usar a perspectiva parecia uma oportunidade tanto para contar a história de uma maneira nova, mas também para nos permitir, como contadores de histórias, levar os espectadores em uma experiência que os ajudaria a confrontar seus próprios preconceitos de maneiras inesperadas."