Após deixar SBT, Raul Gil Vai à Globo para receber homenagem no Altas Horas

O Altas Horas de hoje, sábado, 22, recebe como convidados os apresentadores Raul Gil, Ana Clara, Maria Beltrão e Kenya Sade, os cantores Lauana Prado e Supla e o DJ César Damasceno.

Raul Gil receberá uma homenagem pelas suas décadas de trabalho à frente de programas de TV. Ele deixou o SBT no último mês de dezembro e, desde então, não foi contratado por outra emissora.

"Na década de 60 eu fui considerado um dos maiores imitadores do Brasil. Logo no início aprendi com Cauby Peixoto e Agnaldo Rayol a respeitar as mulheres e o público. Sempre tive muito carinho e atenção, nunca neguei uma foto", diz.