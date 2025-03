Renata é a nova líder do 'BBB 25'; grupos definem alvos para o Paredão

Renata ganhou a Prova do Líder e pôde escolher apenas uma pessoa para o seu Vip. A sister optou por Eva, mas as duas continuam no Tá Com Nada até o fim da dinâmica. No Quarto Nordeste, ela lembrou que Delma, Vinícius e Guilherme também estão no Vip por consequência do Pegar ou Guardar e se preocupou em ter que levar os brothers para o Quarto do Líder.

A sister ainda refletiu sobre quem escolheria para barrar da sua festa e disse que prefere colocar um homem para realizar o desafio. Renata disse que pelos embates com Vinícius, ele seria o escolhido por ela.

Mais tarde, Renata voltou a lembrar do trio que pode entrar no seu quarto e afirmou que não tinha problema caso os brothers subissem para comer. A sister lembrou que quando voltou para casa no Vip, durante a liderança de Guilherme, não foi "sem noção" de ficar no quarto com ele.

Quarto Anos 50 escolhe alvo para o Paredão

Na área externa, Guilherme analisa que o Quarto Anos 50 tem a chance de unir votos e indicar uma pessoa ao Paredão. Vinícius sugere que o grupo deve indicar Eva e todos concordam.

Quarto Nordeste reflete sobre estratégias no jogo