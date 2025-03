Quem era Daniel Sabbá? Ator e surfista morreu no Rio, aos 70 anos

Desde então, ele enfrentava sequelas, com movimentos paralisados. O ator estava internado no Hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, devido a complicações de um câncer.

Em 2023, ele havia sido submetido a uma cirurgia para remover um tumor no nariz.

Vida artística

Nos anos 1980, Daniel Sabbá participou de inúmeros campeonatos de surfe, além de apresentar programas de entretenimento, como o Sabbá Show, na Band e na CNT.

Na Globo, participou de novelas como Paraíso Tropical, Belíssima, América e Pecado Capital.

Ele ainda foi casado com a cantora Syang. Os dois se divorciaram em 2002, enquanto ela participava da Casa dos Artistas, no SBT.