Paolla Oliveira fala sobre trajetória da personagem Heleninha, em 'Vale Tudo'

Paolla Oliveira falou sobre a trajetória da personagem Heleninha Roitman com o alcoolismo no remake de Vale Tudo, novela que estreia em 31 de março na faixa das nove pela Globo. "Em trinta anos (da primeira versão para cá) mudou muita coisa, mas o estigma da doença ainda é muito grande", ponderou, ao Estadão, durante a festa de lançamento do folhetim.

"O que vai me fazer feliz é trazer esse questionamento para um lugar mais profundo. Que consigamos enxergar as pessoas por trás da doença, que não é só força de vontade, não é falta de caráter", disse a atriz.

A nova versão de Vale Tudo, escrita por Manuela Dias e dirigida por Paulo Silvestrini, também trouxe outras reflexões sobre a interpretação de Paolla, elogiada na festa de lançamento.