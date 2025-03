Otaviano Costa cai no choro ao relembrar aneurisma: 'Quase morri'

Otaviano Costa se emocionou ao relembrar seus problemas de saúde. No ano passado, o apresentador foi submetido a uma cirurgia no peito devido a um aneurisma de aorta.

"Ano passado, eu quase morri por conta do meu aneurisma da aorta. Naquele momento de transformação da minha vida, dediquei muito à minha fé, buscando em Deus a força para entender o que estava por vir", disse no palco do Melhor da Noite desta quinta-feira, 20.

Otaviano recebeu no programa a cantora Bruna Karla, e contou que A Casa É Sua, música dela, o ajudou antes da cirurgia, realizada em julho do ano passado.