Mercado de música gravada movimentou US$ 29,6 bi em 2024

O mercado mundial de música gravada teve o décimo ano consecutivo de aumento em 2024, impulsionado pelas assinaturas em plataformas de streaming e o sucesso de estrelas como Taylor Swift. A informação, na quarta-feira, 19, é da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI). O volume de negócios alcançou o recorde de US$ 29,6 bilhões no ano passado, um aumento de 4,8%, informou a IFPI.

O streaming musical ou a distribuição de conteúdos online em plataformas como Spotify ou Apple Music segue sendo a força motriz por trás desses resultados. Graças a um maior número de assinaturas pagas, ele representou mais de dois terços (69%) da receita global do setor, ou US$ 20,4 bilhões.

As vendas de suportes físicos, em especial de CDs, diminuíram 3,1% em 2024, após um aumento significativo de 14,5% em 2023. Mas os discos de vinil continuaram crescendo pelo décimo oitavo ano consecutivo, com um aumento de vendas de 4,6% no ano passado.