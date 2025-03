Itaú Cultural abre retrospectiva do artista plástico carioca Carlos Zilio

A mostra Carlos Zilio - A Querela do Brasil vai ocupar, a partir de terça-feira, dia 25, três pisos do Itaú Cultural para celebrar a produção do artista, conhecido pelo engajamento político e pela experimentação estética.

A exposição acompanha a produção do carioca realizada entre 1966 e 2022, em uma retrospectiva que apresenta mais de 100 obras. Uma delas é Lute, de 1967, que aparece como um das mais emblemáticas da carreira de Zilio: uma serigrafia que traz um rosto amarelo, de formato indefinido, dentro de uma marmita com a tampa aberta.

A ideia era conscientizar os trabalhadores contra o autoritarismo, em um movimento de Zilio de contestação da ditadura, que o levou a ser preso.