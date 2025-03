Filha de Bruce Willis recria foto antiga com o pai

Tallulah Willis publicou fotos suas ao lado dos pais em homenagem ao aniversário de Bruce.

O astro de Hollywood foi diagnosticado com afasia em 2022, uma condição que afeta a comunicação. No ano seguinte, sua família anunciou que o diagnóstico foi atualizado para demência frontotemporal (DFT), uma doença neurodegenerativa progressiva. Desde então, Bruce Willis tem sido acompanhado de perto por seus familiares, que frequentemente compartilham momentos de afeto com o ator.

As três filhas são fruto do casamento do ator com a atriz Demi Moore, que durou de 1987 a 2000. Atualmente, Bruce é casado com Emma Heming desde 2009.