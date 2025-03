Delma aposta tudo no 'BBB 25' e leva Poder Curinga com vantagem decisiva

A disputa pelo Poder Curinga desta semana no BBB 25 foi marcada por estratégias ousadas e lances altos. Em um leilão acirrado, Delma não hesitou em gastar todas as suas estalecas e garantiu o Poder Marreta, que pode ser decisivo na Formação do Paredão deste domingo, 23.

A dinâmica começou com o jogo Perde e Ganha, no qual os participantes tiveram a chance de aumentar ou diminuir seus saldos de estalecas antes do leilão. Delma, que começou com 2.460 estalecas, teve um grande acréscimo ao ganhar 2.000 estalecas no jogo, totalizando 4.460. Com esse saldo, ela deu o maior lance da rodada e levou o benefício.

Com o Poder Marreta em mãos, Delma poderá salvar uma das duas pessoas indicadas pelo Big Fone. O participante salvo ainda receberá imunidade, o que pode mudar completamente os rumos do jogo. O Big Fone tocará ao vivo no programa de sábado, 22, e quem atender terá a missão de indicar dois colegas ao Paredão.