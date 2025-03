Datena se recusa a negociar com sequestrador durante programa ao vivo

O apresentador José Luiz Datena se recusou a participar de uma negociação de liberação de reféns nessa quinta-feira, 20. Durante um sequestro em Cuiabá, no Mato Grosso, o bandido solicitou a presença da equipe do Tá na Hora, programa do Datena no SBT, no local.

O homem, que portava duas facas, mantinha uma mulher e uma criança de seis anos como refém. O pedido ocorreu durante o programa ao vivo e foi comunicado ao apresentador pelo repórter Arthur Garcia, que estava no local. Datena, no entanto, negou a possibilidade de prontidão.

"Ele [sequestrador] está aqui há mais de duas horas. Ele pediu a nossa presença, ele gostaria de ver no Datena a situação para que ele se entregue para a polícia", afirmou o repórter em conversa com Datena. "Ele está com a televisão ligada, assistindo neste momento. Ele pediu para acompanhar ao vivo. Se você puder auxiliar e conversar com ele", explicou Garcia.