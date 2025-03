Bella Ramsey diz que foi diagnosticada com autismo enquanto gravava 'The Last of Us'

O diagnóstico, descrito pela atriz como "libertador", faz parte da rotina. "Me permite andar pelo mundo com mais 'delicadeza' sobre mim mesma, sobre não conseguir realizar as tarefas diárias que parecem ser fáceis para todos."

Bella vive, na série The Last Of Us, a personagem principal Ellie, junto de Pedro Pascal, que interpreta Joel. A segunda temporada da série terá sete episódios, com lançamento confirmado para o mês de abril.