'BBB 25': Renata usa Central do Líder e se frustra com conversa de Guilherme

No início da tarde desta sexta-feira, 21, Renata utilizou a Central do Líder para acompanhar uma conversa que acontecia na academia do BBB 25. Acompanhada de Eva, a bailarina ouviu Guilherme comentar sobre uma sister sem mencionar nomes, mas logo se decepcionou com o rumo do papo.

"No início do programa, se ela fosse para um negócio desse de ficar fechado, sei que pra ela, ela poderia simplesmente jogar tudo para o ar. Hoje, ela falando: ‘se eu fosse, eu simplesmente ia dormir, se a pessoa não quer que eu vá participar da festa’... Mas acho que não fariam isso com ela", disse Guilherme enquanto treinava na academia.

Renata e Eva especularam que ele estivesse se referindo à dinâmica Barrado no Baile, que impede um participante de ir à festa da semana. No entanto, a conversa logo mudou de assunto quando Delma entrou na academia e começou a falar sobre as compras do mercado.