'Você é nossa única chance', diz Aline para Vitória, após primeira etapa da Prova do Líder

Depois da primeira etapa da Prova do Líder, que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 20, na casa do BBB 25, os participantes já começaram a articular o jogo e cogitar como será a montagem do próximo Paredão. Vitória Strada, que fez a prova junto com o grupo rival na casa, venceu e é a única integrante do Quarto Anos 50 com chances de conquistar a liderança.

Em conversa com Guilherme e Aline, Vitória relembrou que, no momento em que iam dividir as equipes, eles pensaram: "Será que a gente divide ou não?", sugerindo que poderiam ter misturado os jogadores dos dois quartos. "Dava mais possibilidades", completou Guilherme. Aline então se dirigiu à atriz: "Agora a única chance que a gente tem é você. E eu acho que vai ser sorte." "Então já começa a orar agora", pediu Vitória.

Os brothers continuaram conversando sobre o jogo, analisando as possibilidades para a formação do Paredão. Aline e Guilherme indicaram que a maioria dos votos ainda permanece em Renata, que seria a pessoa com quem a maioria dos brothers ainda teria problema.