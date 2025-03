Vitória se junta a adversários na Prova do Líder, e Maike comenta: 'Bom para ela se ligar'

Na área externa da casa, Maike e João Gabriel analisaram a divisão dos grupos na primeira etapa da Prova do Líder no BBB 25. Vitória Strada precisou disputar a prova ao lado de adversários, o que gerou um comentário de Maike sobre sua posição no jogo.

"Pelo menos a gente está com chance de ser Líder", disse Maike, comemorando a vitória do grupo. João Gabriel concordou, mas apontou que a atriz estava em uma situação delicada. "F*** é a Vitória, mano", respondeu o brother.

Maike avaliou a movimentação da sister e indicou que a escolha dela pode ter impacto no jogo. "Mas é bom para a Vitória se ligar, também", afirmou. João Gabriel então perguntou como foi feita a divisão dos grupos, e Maike explicou que a organização foi por prioridade. "Aí, a Vitória já se ligou e veio. Não iam escolher ela", completou o paulista.