Richard Gere celebra Dia dos Pais na Espanha com fotos raras ao lado dos filhos

Richard Gere, 75 anos, celebrou o Dia dos Pais na Espanha, comemorado nessa quarta-feira, 19, em família. O ator, conhecido por sucessos como Uma Linda Mulher e Sempre ao Seu Lado, apareceu em momentos raros ao lado dos filhos mais novos, Alexander, de 5 anos, e James, de 4, frutos de seu casamento com Alejandra Silva, de 42.

As imagens foram compartilhadas pela mulher do ator no Instagram, acompanhadas de uma declaração carinhosa. "Feliz primeiro Dia dos Pais espanhol para o melhor pai do mundo. Te amamos", escreveu Alejandra.

Entre os registros, a família aparece curtindo um dia na praia e os meninos surgem encostando a cabeça no pai.