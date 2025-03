Renata critica brigas de Eva e aliados no 'BBB 25' e ouve resposta atravessada

O clima esquentou na área externa do BBB 25 nesta quinta-feira, 20. Durante uma conversa sobre a postura dos aliados no jogo, Renata pediu para Eva evitar conflitos desnecessários e comparou a situação ao comportamento infantil. A fisioterapeuta não gostou e rebateu na hora.

A bailarina iniciou a conversa sugerindo que Eva parasse de se envolver em brigas frequentes. "Eu queria conversar com todo mundo junto, parar com esse negócio, dessas brigas...", começou.

Eva tentou interromper, mas Renata seguiu com seu ponto. "Espera aí, só um instante. Sobre esse negócio das coisas lá de fora, eu trouxe o que era relevante. Se eu não trouxe, é porque não é relevante e as coisas podem mudar. Parem de cismar com esses negócios. E outra, parem de ficar brigando toda festa, que coisa chata. Fica toda hora, aí me aluga, aluga o Maike. Aí ficam vocês dois, parecem duas, três crianças."