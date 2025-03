Pompeo ressaltou que sua insatisfação não era com o salário do colega, mas com a falta de reconhecimento do próprio trabalho. "Eu não estava chateada com o que ele conseguiu. Eu estava chateada porque eles não me valorizavam tanto quanto o valorizavam e nunca o farão", desabafou.

A atriz protagonizou Grey’s Anatomy por quase duas décadas, tornando-se uma das atrizes mais bem pagas da TV americana nos últimos anos.