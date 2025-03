Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, fala sobre morte do filho: 'Ele dizia que ia morrer cedo'

Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, falou sobre a morte do filho e revelou que o humorista "sentia que ia morrer cedo". Em entrevista ao podcast WOWcast nesta quinta-feira, 20, a participante do Domingão com Huck revelou a forte ligação do comediante com o mundo espiritual.

"Paulo Gustavo era medroso! Ele tinha uma energia, ele era sensitivo, ele tinha medo e dizia ‘Eu vou morrer cedo’. Desde sempre ele dizia", afirmou. De acordo com a mãe, o filho pressentiu sua morte no início da pandemia de covid-19.

"‘Se eu pegar, eu vou morrer’. Ele falou, toda semana ele falava. Ele tinha uma intuição, era uma coisa... não era normal", relembrou Dona Déa. Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, no dia 4 de maio de 2021. O ator faleceu em decorrência de complicações da covid-19.