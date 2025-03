'BBB 25': João Pedro passa mal após prova do líder e é levado ao confessionário

A primeira fase da Prova do Líder no BBB 25 teve consequências para João Pedro. Na tarde desta quinta-feira, 20, o brother passou mal após a disputa e precisou ser carregado pelos colegas até o Confessionário.

No banheiro da casa, Aline e João Gabriel ajudaram o goiano a se levantar. Maike também prestou apoio e, juntos, conduziram João Pedro para receber atendimento. "Calma, que eu estou com você", disse João Gabriel ao irmão.

Após ser atendido no Confessionário, João Pedro voltou para a casa e foi recebido pelos colegas. O brother explicou que sentiu um formigamento que começou no pé e subiu até a coxa antes do mal-estar.