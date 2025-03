Vilma se emociona e diz estar 'decepcionada' com brothers: 'Vontade de voltar atrás'

O clima no BBB 25 mudou logo pela manhã desta quarta-feira, 19. Durante uma conversa na cozinha, Vilma desabafou com Eva e Renata sobre sua frustração com o comportamento de alguns brothers. "Decepcionada, também. Chateada, com vontade de voltar atrás", afirmou.

A fisioterapeuta contou que, no Raio-X, refletiu sobre sua postura no jogo e se surpreendeu com atitudes de alguns participantes.

A sister recebeu o apoio das amigas, que a abraçaram enquanto ela tentava segurar as lágrimas. "Perguntei se eu tinha sido clara na mensagem que mandei, porque realmente eles são um casal de falso e mentiroso", disparou, sem mencionar nomes.