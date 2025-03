'Uma Noite no Museu'? Catavento terá visita noturna inspirada no filme

O Museu Catavento, localizado no centro de São Paulo, celebra seus 16 anos com um evento inédito: Uma Noite no Museu. A iniciativa, marcada para o dia 28 de março, promete uma experiência imersiva com atividades interativas em ciência e tecnologia, explorando o espaço após o anoitecer. Esta é a primeira vez que a instituição realiza um evento nesse formato, ainda em caráter experimental.

Inspirado no famoso filme estrelado por Ben Stiller, o projeto convida os participantes a desvendarem segredos da ciência em um passeio noturno guiado. A programação conta com três atividades principais:

Desvendando o DNA: apresenta de forma lúdica o funcionamento do genoma humano e como a biotecnologia pode ser utilizada na investigação de crimes.