Quarto Fantástico é permanentemente fechado no 'BBB 25'

A dinâmica da divisão dos quartos tem sido bem importante para os rumos do jogo nos últimos anos. Na edição de 2025, a divisão entre quartos influenciou a formação de grupos e combinação de votos, o que se intensificou ainda mais com a ida de Renata para a Vitrine Seu Fifi. Em sua volta, a bailarina fortaleceu os laços com seus colegas do antigo Quarto Fantástico e reforçou a rivalidade contra os brothers do Quarto Anos 50.