No Mais Você, Gracyanne desabafa sobre traumas e gatilhos do 'BBB 25'

Gracyanne Barbosa participou do Café com o Eliminado no Mais Você desta quarta-feira, 19. A musa fitness, última eliminada do BBB 25, falou sobre sua eliminação e seus traumas antigos: "Não queria que minha mãe imaginasse as coisas que eu passei."

Ela assistiu novamente o discurso do apresentador Tadeu Schmidt e falou sobre as alegações de não ter tido embates com as pessoas. "É muito difícil criar embates com as pessoas, porque você acaba tendo um carinho [...] Mesmo que você veja algumas coisas que não concorda, você lembra da luta, do que a pessoa te contou", disse.

Durante a conversa com Ana Maria Braga, ela desabafou sobre seus momentos de dificuldade: "Tiveram várias situações lá no BBB que me fizeram reviver coisas do passado que eu não queria revisitar."