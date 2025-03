Mel Lisboa, Othon Bastos e Débora Falabella vencem Prêmio Shell de Teatro

O Prêmio Shell de Teatro elegeu Mel Lisboa, Débora Falabella e Othon Bastos entre os melhores atores nos palcos brasileiros na temporada de 2024. O anúncio dos vencedores foi feito em cerimônia realizada nesta terça-feira, 18, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro.

A premiação contempla espetáculos apresentados em São Paulo e no Rio de Janeiro, em categorias separadas, e também conta com uma categoria de destaque nacional, que olha para espetáculos em todo o Brasil. Ao todo, 26 montagens estiveram entre os indicados desta 35ª edição do prêmio. Renata Sorrah e Clayton Nascimento foram os apresentadores da grande noite.

O Júri São Paulo escolheu Mel Lisboa, em cartaz com o sucesso de público Rita Lee, uma Autobiografia Musical, como melhor atriz. Alexia Twister, de Rei Lear, foi a primeira drag queen a levar o prêmio de melhor ator na história da premiação. Já o Júri Rio de Janeiro escolheu como melhor atriz Débora Falabella, de Prima Facie, e como melhor ator Othon Bastos, por Não me Entrego, Não.