J.K. Rowling manda indireta para trio protagonista de 'Harry Potter': 'Arruínam filmes'

Desde 2020, J. K. Rowling passou a se posicionar vocalmente contra a comunidade trans em suas redes sociais, afirmando que o movimento social está roubando o protagonismo do feminismo e apagando "mulheres de verdades".

Ao serem questionados sobre o posicionamento da escritora, os três artistas se posicionaram a favor da comunidade trans. Radcliffe, inclusive, se disse decepcionado com as opiniões de Rowling.

"No final das contas, isso me deixa realmente triste porque eu olho para a pessoa que conheci, os momentos em que nos encontramos, os livros que ela escreveu, o mundo que ela criou e tudo isso é, para mim, tão profundamente empático", afirmou o ator à revista norte-americana The Atlantic em 2024.

Em resposta, Rowling afirmou que diversas celebridades estão apoiando um "movimento que pretende corroer os direitos duramente conquistados pelas mulheres" e que não pretende perdoar Radcliffe, Watson ou Grint por suas ações.

O novo Harry Potter

Apesar das polêmicas, a franquia Harry Potter segue sendo uma das mais lucrativas de Hollywood. Agora, a HBO prepara uma nova adaptação dos sete livros de J. K. Rowling, mas dessa vez em formato de série. A produção deve estrear em 2026 e contará com um novo elenco ao longo de sete temporadas.