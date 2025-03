Gracyanne Barbosa admite erro e pede desculpas a Diego Hypolito após eliminação do 'BBB 25'

A eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25, com 51,38% dos votos, trouxe não apenas o fim de sua jornada no reality, mas também um momento de reflexão e arrependimento. Durante sua participação no Bate-Papo BBB, a musa fitness reconheceu que errou ao expor Diego Hypolito dentro do jogo e pediu desculpas ao ex-aliado.

Ao assistir a imagens de sua passagem pelo programa, Gracyanne viu as críticas que fez ao ginasta em conversas privadas. "Eu tive muito medo de magoar o Diego e ser direta. O tempo inteiro, eu sabia que eu estava falando dele, mas que eu poderia ter confrontado", declarou a influenciadora.

Ao ver imagens de Diego emocionado ao dizer que preferia ir ao Paredão a votar nela, a ex-sister percebeu a gravidade de suas atitudes. "Eu deveria ter falado na cara. Peço desculpas, vi que tô errada", afirmou.