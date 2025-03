Eva reflete sobre sua relação com os gêmeos no 'BBB 25': 'Cada um é responsável por seus atos'

Em conversa com Renata na academia da casa do BBB 25, Eva refletiu sobre sua relação com João Gabriel e João Pedro. A bailarina anda incomodada com atitudes dos irmãos na casa, especialmente pelo relacionamento deles com brothers que estão do lado oposto do grupo no jogo.

"Agora, a escolha é deles. Porque senão acontece o que aconteceu ontem, de eu falar para ele acordar e ele garantir que Vinícius não votaria nele. Não vota nele nesta semana. E ele: ‘Não voto nele, não voto nele’. Tudo bem, não vou obrigar ninguém aqui a nada. Graças a Deus, cada um é responsável por seus atos, suas coisas", disse a bailarina, relatando uma conversa que teve com João Pedro.

Renata aconselhou a amiga a não se incomodar com essas situações. "Ontem tu se estressou", disse a loira. E Eva explicou que se incomodou com o deboche do goiano sobre uma brincadeira sua com Maike. E continuou sua explicação: