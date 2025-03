Bruce Willis faz 70 anos: veja principais sucessos com o astro e onde assistir

O ator Bruce Willis está completando 70 anos nesta quarta-feira, 19. Conhecido por seu trabalho em filmes de ação e de ficção científica, o artista ficou marcado por seu papel como John McClane na franquia Duro de Matar. Ao longo de sua carreira, trabalhou com diretores como Quentin Tarantino, M. Night Shyamalan, Terry Gilliam e Michael Bay.

Nos últimos anos, no entanto, ele se afastou do mundo do cinema para cuidar da própria saúde. Willis está longe dos holofotes desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal, em 2022. A doença provoca sintomas como mudanças comportamentais e de personalidade, entre elas, desinibição, perda de empatia, falta de julgamento, impulsividade e comportamentos compulsivos.

O seu último grande projeto no cinema foi Vidro em 2019, último filme da trilogia de super-heróis de M. Night Shyamalan. Antes de se aposentar, no entanto, o ator fez uma série de filmes de qualidade duvidosa que não foram lançados no cinema, sendo distribuídos somente em DVDs e Blu-rays.