Bruce Willis e Demi Moore dançam em vídeo para comemorar 70 anos do astro; veja

O momento ao lado de Demi Moore foi recebido com animação pelos fãs do artista. Os dois foram casados entre 1987 e 2000, mas mantiveram uma relação amigável ao longo dos anos. Ao todo, tiveram três filhas juntos - Rumer, Scout e Tallulah.

"Nós sempre seremos família, só que de maneiras diferentes", afirmou Moore em entrevista à revista norte-americana Variety. "Para mim, isso nunca foi uma questão. Eu o visito porque é isso que você faz com quem você ama", disse.

"Eu espero que isso encoraje as pessoas a ver que existem maneiras diferentes de fazer as coisas. Existe uma vida após o divórcio. Existe como adotar a coparentalidade com amor". Além das três filhas com Moore, Willis também é pai de duas outras garotas -Mabel e Evelyn. As duas são frutos da relação do ator com a modelo Emma Heming.