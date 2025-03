'BBB 25': Michel Teló vai animar o reality com modão sertanejo

A ambientação da festa inclui uma pista de dança em formato de coração, balanço decorado, balões espalhados pelo gramado e lambe-lambes com frases românticas. Para interação entre os brothers, a produção preparou uma grande mesa no estilo jantar em família e uma cabine de fotos automáticas.

Teló destaca a importância do setlist para a ocasião. "A primeira vez que fui ao BBB, estava no começo da carreira solo. Depois, voltei no auge com Ai, Se Eu Te Pego e Fugidinha, músicas que impulsionaram minha carreira. Agora, quero trazer um repertório com meus grandes sucessos e um resgate da música sertaneja para eles curtirem. Tenho certeza de que vai ser uma noite muito especial para mim e para eles", afirma.