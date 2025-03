Agatha Moreira chora após fim de 'Mania de Você': 'A gente fez tudo com muito amor'

Agatha Moreira usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para conversar com os seguidores sobre o fim das gravações de Mania de Você e caiu no choro ao agradecer os telespectadores que a acompanharam na trama.

"Estou aqui há um tempão tentando começar esse vídeo sem chorar. Não está dando muito certo, então soltei assim mesmo. Estava comemorando com a minha equipe, elenco, com todo mundo, a finalização de mais um trabalho e acho que esse espaço aqui é um espaço que consigo agradecer muita gente ao mesmo tempo", começou.

Ela explicou que gravou suas últimas cenas e parabenizou toda a equipe da novela pelo trabalho feito durante os meses de gravação.