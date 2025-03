'A Viagem' é a próxima novela a ser exibida no 'Vale a Pena Ver de Novo'

A história é um remake da novela homônima exibida pela TV Tupi nos Anos 1970, e gira em torno de Alexandre (Guilherme Fontes), um rapaz rico e problemático que, após sua morte, ainda trilha uma longa jornada.

Também estão no elenco nomes como Miguel Falabella, Maurício Mattar e Antonio Fagundes.

Além do sucesso no Brasil, A Viagem se consagrou como um êxito ao redor do mundo com transmissões na Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Rússia, Uruguai e Venezuela, entre outros países.