Roberta Miranda revela que ela e o pai se apaixonaram por mesma mulher

A cantora Roberta Miranda revelou uma história inusitada nesta segunda-feira, 17: ela e o seu pai já se apaixonaram pela mesma mulher. A confissão ocorreu durante uma entrevista ao jornalista André Piunti, no canal do YouTube do profissional.

Roberta, que está lançando sua biografia Um lugar todinho meu - A história inspiradora de Roberta, falou sobre sua sexualidade, sobre o alcoolismo do pai e as dificuldades vividas na sua juventude durante a conversa.

Em determinado momento do bate-papo, a cantora relembra de uma amiga da adolescência chamada Vanda. Segundo Roberta, as duas dormiam juntas e ela acabou se apaixonado pela amiga.