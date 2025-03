'BBB 25': Diego rompe com Gracyanne e toma decisão drástica após embate

A relação entre Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa no BBB 25 chegou a um ponto crítico. Após a discussão sobre credibilidade em publicidade, o ex-ginasta desabafou com Vitória Strada e anunciou que não pretende mais dormir no mesmo quarto que a influenciadora.

"Eu não vou conseguir ficar, agora, dormindo no quarto com ela, não. Sei que ela está sozinha, mas quero que outras pessoas vão, eu não quero. Quero ficar aqui, nesse quarto. Não vou ficar me sabotando, eu não consegui dormir ontem", afirmou Diego.

Diego Hypolito diz que Gracyanne Barbosa o trata com indiferença