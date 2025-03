'BBB 25': Diego Hypolito cobra Gracyanne após exposição no ao vivo

O ex-ginasta insistiu que sempre foi cuidadoso com sua imagem. "Eu nunca fechei contrato com marcas que não tinham a ver comigo. Deixei de assinar com grandes empresas esportivas porque eu usava outra. Sempre fui assim", afirmou.

Gracyanne admitiu que pode ter sido precipitada. "Que bom que você só divulga o que acredita. Isso já muda minha opinião. Mas acho que você nunca deveria ter comentado daquela forma, rindo, como se fosse engraçado", disse.

Tentativa de trégua

A influenciadora reconheceu que poderia ter evitado expor o assunto. "Se eu soubesse que isso ia te atingir tanto, não teria falado. Não queria te magoar", garantiu.

Mesmo assim, Diego demonstrou frustração. "Eu falava várias vezes para você que você era minha prioridade. Mas você nunca falava nada", disse.

Gracyanne reforçou que seu incômodo não era um ataque pessoal, mas uma questão de princípios. "Quando eu gosto de uma pessoa, quero que ela fale 100% a verdade, porque sei que é isso que as pessoas querem ver", concluiu.