Avenged Sevenfold anuncia shows no Brasil; veja datas e preços

A turnê Life is But A Dream marca o lançamento do oitavo álbum de estúdio da banda. Lançado em 2023, o disco é o primeiro em sete anos.

"O trabalho, como a própria banda define, ‘foi projetado para provocar e inspirar, ampliando corajosamente a nova onda do som do heavy metal americano, com confiança, atitude e intenção’", afirma o comunicado da organização do show à imprensa.

A apresentação da banda norte-americana também contará com shows de abertura. Em ambas as cidades, os grupos Mr Bungle e Karen Dió se apresentarão antes do Avenged Sevenfold. Já a banda A Day To Remember marcará presença somente em São Paulo.

Avenged Sevenfold em Curitiba

Data: 2 de outubro de 2025 (quinta-feira)

Abertura dos Portões: 16h