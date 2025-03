Após acidente grave, Tiba Camargos volta para casa e mulher desabafa sobre nova rotina

De acordo com Déa, desde a alta de Tiba, a rotina da família tem sido intensa. Em uma publicação no Instagram, ela descreveu o desafio diário de conciliar os cuidados com o marido, o acompanhamento de profissionais para as terapias e a atenção aos filhos. Segundo ela, os primeiros dias em casa têm exigido "paciência e resiliência, além de muita fé".

"Tiba tem alternado momentos de descanso, cansaço, crises de ansiedade, momentos de tranquilidade (as tardes têm sido os momentos mais tranquilos do dia) e muitas terapias", escreveu, pedindo que continuem rezando pela família.

Tiba e Andréa são conhecidos nas redes sociais por sua atuação no movimento pró-vida e pela defesa do homeschooling no Brasil.