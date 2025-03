Alexandre Correa afirma que pode ser preso nos próximos dias e critica Ana Hickmann

Acusações e críticas a Ana Hickmann

No desabafo, Alexandre lamentou a recorrência dos pedidos de prisão e afirmou que precisa "confabular a cada três meses" para evitar ser detido. O empresário também criticou Ana Hickmann, dizendo não reconhecê-la mais e classificando-a como "cruel" e "perversa".

"Eu não sei onde eu estive durante 24 anos e 8 meses, eu hoje concluo que fui casado com alguém cruel, perverso e com um nível de maldade dentro de si mesmo muito alarmante. O que chama muita atenção também é que das cinco outras intenções que a Ana teve, malsucedidas, a Justiça não tomou nenhuma providência com ela", afirmou.

A relação entre Alexandre e Ana Hickmann tem sido marcada por conflitos públicos desde a separação do casal. O empresário encerrou o vídeo pedindo orações aos seus seguidores e agradecendo o apoio recebido.

O que diz a assessoria de Ana Hickmann

Diante das declarações de Alexandre Correa, a equipe de Ana Hickmann enviou uma nota à reportagem, rebatendo as alegações do empresário. Segundo a assessoria, ele estaria tentando se vitimizar às vésperas de uma audiência na Vara da Violência Doméstica, a fim de desviar o foco da agressão cometida contra a apresentadora e manipular a opinião pública.