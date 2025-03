'Beleza Fatal': bares e restaurantes preparam 'watch parties' para último capítulo da novela

No Rio de Janeiro

Pink Flamingo: a boate Pink Flamingo vai abrir as portas mais cedo e exibir o último episódio da novela em um telão. O evento terá a presença de drag queens caracterizadas como as personagens principais. Onde: R. Raul Pompéia, 102 - Copacabana. Quando: 21,3, sexta, às 20h.

Em Fortaleza

É Sim: o bar e restaurante É Sim vai exibir o episódio final da novela, com uma festa com DJs e banda na sequência. Quem participar do evento tem direito a bebidas a preço promocional. Onde: Rua Waldery Uchôa, 234 - Benfica. Quando: 21/3, sexta, às 19h. Quanto: R$ 15.

Em Belo Horizonte:

Borda Bar: exibição do último episódio seguido de festa com DJ set especial temático da novela. Onde: Assis Chateaubriand, 351 - Floresta. Quando: 21/3, sexta, às 20h.