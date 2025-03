'BBB 25': Gracyanne acusa Guilherme de tentar constranger Eva em discussão

Gracyanne criticou a postura de Guilherme após a Formação do Paredão no BBB 25. Em conversa com Maike na tarde desta segunda-feira, 17, a musa fitness analisou a estratégia do Líder e demonstrou surpresa com sua indicação.

"Eu estava doida para o Guilherme pensar: ‘Não vou nela porque ela é mais fraca’. Achei que no final ele ia mudar porque eu acho que ele é um jogador muito inteligente", comentou.

Pouco depois, João Gabriel se juntou à conversa e relatou como foi o confronto do brother com os integrantes do Quarto Fantástico. "Nós estávamos descendo a escada e ele batendo no peito: ‘Porque tem que sustentar no peito’. Ele ficou: ‘Quer conversar?’, ‘Se você quiser, a gente pode conversar’", contou.